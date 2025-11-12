https://ria.ru/20251112/samolet-2054617822.html
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолета доставлен в Турцию, сообщил телеканал CNN Türk. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:14:00+03:00
2025-11-12T22:14:00+03:00
2025-11-12T22:14:00+03:00
в мире
грузия
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054402512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3bc26b45df2a44d8d6500fc274bfbd8.jpg
https://ria.ru/20251112/gruzija-2054497629.html
грузия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054402512_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_19e86f3d55330845b2766f53670a0b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Грузия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
CNN Türk: в Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета