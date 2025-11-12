Рейтинг@Mail.ru
22:14 12.11.2025
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ
Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолета доставлен в Турцию, сообщил телеканал CNN Türk. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:14:00+03:00
2025-11-12T22:14:00+03:00
в мире, грузия, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Грузия, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии самолета, сообщили СМИ

CNN Türk: в Турцию доставили черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Черный ящик потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолета доставлен в Турцию, сообщил телеканал CNN Türk.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"Черный ящик нашего самолета, разбившегося на границе с Грузией, доставлен в Турцию", - передал телеканал.
Поисково-спасательная операция на месте крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Тела 19 турецких военных обнаружели после крушения самолета, заявил Эрдоган
В миреГрузияТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
