В Грузии обнаружили черный ящик разбившегося турецкого самолета - РИА Новости, 12.11.2025
15:12 12.11.2025
В Грузии обнаружили черный ящик разбившегося турецкого самолета
В Грузии обнаружили черный ящик разбившегося турецкого самолета
Обнаружен черный ящик потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолета, ведется расследование, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
грузия
анкара (провинция)
турция
реджеп тайип эрдоган
c-130 hercules
грузия
анкара (провинция)
турция
в мире, грузия, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, c-130 hercules
В мире, Грузия, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, C-130 Hercules
В Грузии обнаружили черный ящик разбившегося турецкого самолета

В Грузии обнаружили черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМесто крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Обнаружен черный ящик потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолета, ведется расследование, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.
"Черный ящик нашего самолета найден, начато расследование", - сообщил Эрдоган в ходе выступления перед однопартийцами в среду в Анкаре.
Разрушение турецкого самолета в воздухе может указывать на взрыв, пишут СМИ
В миреГрузияАнкара (провинция)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганC-130 Hercules
 
 
