Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Фанатская группировка киевского "Динамо" угрожает футболисту сборной Украины Илье Забарному за возможное рукопожатие с вратарем сборной России Матвеем... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T15:15:00+03:00
2025-11-12T15:15:00+03:00
2025-11-12T15:23:00+03:00
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Украинские фанаты угрожают Забарному из-за возможного рукопожатия с Сафоновым
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фанатская группировка киевского "Динамо" угрожает футболисту сборной Украины Илье Забарному за возможное рукопожатие с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым.
Ранее "Пари Сен-Жермен", за который выступают оба футболиста, опубликовал в соцсетях видео, где Забарный идет по самолету и приветствует одноклубников. На руке одного из игроков присутствуют два кольца. В соцсетях и СМИ предположили, что им был Сафонов, который был замечен до этого с двумя кольцами, надетыми на указательный и безымянный пальцы.
"Илья Забарный, поясни сам или мы с тебя спросим", - говорится в посте одного из фанатских движений киевского "Динамо" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сафонов стал игроком "ПСЖ" летом 2024 года, перейдя из "Краснодара". Контракт 26-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2029 года. Забарному 23 года, он перешел в "ПСЖ" в августе.
Ранее в эфире YouTube-канала "Футбол 360" украинец сказал: "Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках, и я выполню свои обязательства перед клубом".
Также СМИ сообщали, что украинец провел разговор с Сафоновым, а на матч Суперкубка УЕФА они летели в соседних креслах. При этом россиянин оказался единственным футболистом клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.