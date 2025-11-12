Рейтинг@Mail.ru
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Футбол
 
15:15 12.11.2025
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым
Фанатская группировка киевского "Динамо" угрожает футболисту сборной Украины Илье Забарному за возможное рукопожатие с вратарем сборной России Матвеем... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
футбол
спорт
илья забарный
матвей сафонов
динамо москва
пари сен-жермен (псж)
краснодар
спорт, илья забарный, матвей сафонов, динамо москва, пари сен-жермен (псж), краснодар
Футбол, Спорт, Илья Забарный, Матвей Сафонов, Динамо Москва, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Краснодар
Украинцы угрожают Забарному после новостей о рукопожатии с Сафоновым

Украинские фанаты угрожают Забарному из-за возможного рукопожатия с Сафоновым

Илья Забарный
Илья Забарный - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Соцсети "ПСЖ"
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Фанатская группировка киевского "Динамо" угрожает футболисту сборной Украины Илье Забарному за возможное рукопожатие с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым.
Ранее "Пари Сен-Жермен", за который выступают оба футболиста, опубликовал в соцсетях видео, где Забарный идет по самолету и приветствует одноклубников. На руке одного из игроков присутствуют два кольца. В соцсетях и СМИ предположили, что им был Сафонов, который был замечен до этого с двумя кольцами, надетыми на указательный и безымянный пальцы.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кафанов: в "ПСЖ" опасаются конкуренции между Сафоновым и Шевалье
10 ноября, 18:18
"Илья Забарный, поясни сам или мы с тебя спросим", - говорится в посте одного из фанатских движений киевского "Динамо" в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сафонов стал игроком "ПСЖ" летом 2024 года, перейдя из "Краснодара". Контракт 26-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2029 года. Забарному 23 года, он перешел в "ПСЖ" в августе.
Ранее в эфире YouTube-канала "Футбол 360" украинец сказал: "Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках, и я выполню свои обязательства перед клубом".
Также СМИ сообщали, что украинец провел разговор с Сафоновым, а на матч Суперкубка УЕФА они летели в соседних креслах. При этом россиянин оказался единственным футболистом клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу
10 ноября, 18:23
 
Футбол
 
