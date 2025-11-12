За время работы проекта "Корпорации Добра" собрали более 30 млн рублей

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 млн рублей собрали на благотворительность за время работы проекта "Корпорация Добра" в рамках благотворительной программы "ДоброFON", сообщает пресс-служба организаторов инициативы.

Закрытие проекта прошло во вторник в Москве. В основе его механики игровая платформа, где каждый участник проходил путь сотрудника вымышленной компании "Корпорация Добра". Он регистрировался на сайте, выбирал "департамент" (направление благотворительности), выполнял добрые дела, получал за них "зарплату" - добробаллы - и мог обменивать ее на призы.

За три месяца работы было собрано и отправлено в благотворительные фонды 30 581 023 рублей и выполнено 28 295 добрых дел, среди них - пожертвования в благотворительный фонд и сбор вещей для нуждающихся. 10 160 человек зарегистрировались на платформе. 5 326 человек посетили зоны "Корпорации Добра" офлайн. Также был создан собственный мини-сериал (14 серий) с Сергеем Буруновым.

Кроме того, было проведено более 20 офлайн-мероприятий по всей стране. Среди них - открытие "Корпорации Добра" в Депо Три Вокзала, шоу Евгении Медведевой в Москве, благотворительные забеги, мастер-класс по баскетболу для детей от Андрея Кириленко и L"One, а также интеграция в велозаезды Gran Fondo, матчи футбольных клубов ЦСКА, "Рубин", БАТЭ, "Динамо" (Брест), матчи Fonbet КХЛ, контрольные прокаты и этапы Гран-При по фигурному катанию.

"На мой взгляд, если ты существуешь в социуме, ты само собой занимаешься благотворительностью. Люди должны друг друга поддерживать, иначе всё развалится. Всегда есть кто-то, у кого больше возможностей, но только если ты помогаешь, ты можешь считать себя полноправным участником социума. Помогать нужно не только точечно через специализированные организации, но и в обычной жизни, ежедневно. Также я считаю, что важно освещать свои добрые дела, чтобы другие люди брали пример и присоединялись", - сказала руководитель департамента профессионального спорта Евгения Медведева.