Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ

Станкович покинул "Спартак", в "Локомотиве" — смена власти, в "Динамо" "страдает" Карпин. РИА Новости Спорт рассуждает, кто выиграет от круговорота перестановок в московских клубах.

Станковича убрали слишком поздно... Или рано?

Решение об уходе Станковича назревало настолько давно, что некоторые поклонники "Спартака" уже перестали в него верить. Хотя считалось, что дни серба в " Спартаке " сочтены, по крайней мере, еще с проигранного дерби с ЦСКА месячной давности.

Примерно тогда же в Тушино сменился гендиректор — на смену критикуемому Олегу Малышеву пришел Сергей Некрасов, которого тут же заподозрили в симпатиях к ЦСКА и распространили по Сети его фото с красно-синей атрибутикой.

Одной из главных причин в рассуждениях на тему "Почему Станковича еще не убрали" был поиск нового тренера и согласование с ним всех деталей. Однако увольнение состоялось, а нового специалиста пока не объявили. Команду временно примет 47-летний Вадим Романов — бывший главный тренер "молодежки" клуба, который с лета 2024 года трудился в штабе Станковича.

Экс-наставник "Спартака" подчеркивал, что хотел видеть Романова в штабе в том числе как человека, который будет ответственным за контакт с российскими футболистами. Иронично, что именно "красно-белые" стали уникальной по итогам первого круга чемпионата России командой, голы которой забивали исключительно иностранцы.

Теперь именно Романову предстоит готовить "Спартак" к еще одному дерби с "армейцами". И если предыдущее тренера приговорило, то следующее может, наоборот, стать большим шансом. Правда, статистика говорит не в пользу Романова. В "Спартаке" уже были тренеры, которые дебютировали матчем с ЦСКА — и Александр Старков , и Паоло Ваноли эти матчи проиграли.

Ищут ли в "Динамо" замену Карпину?

Вероятно, о назначении Черчесова думают не только в "Спартаке". Согласно инсайдам того же "СЭ", экс-тренера сборной России видят в качестве наставника и в московском "Динамо". О его приглашении говорили еще летом, и сейчас эту возможность вновь рассматривают в руководстве на фоне неудач Валерия Карпина.

С одной стороны, поводы для опасений есть — после половины чемпионата "Динамо" болтается на десятом месте, набрав всего 17 очков. В сезоне-2015/16, по итогам которого команда вылетела в ФНЛ, дела на экваторе и то были получше.

Вряд ли в руководстве клуба довольны текущим положением дел. К тому же, неизвестно отношение совета директоров к высказываниям Карпина, в которых он прямо говорит, что работа в сборной России для него приоритетнее, чем в клубе.

Да и усталость тоже играет свою роль. После поражения от " Акрона " Карпин говорил:

« "Я к жене и дочке тоже хочу. Усталость проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет и меня, и команду".

Дальше — не легче. Сейчас Карпин сосредоточен на очередных товарищеских матчах сборной, в состав которой вызваны четверо "динамовцев", а через неделю после игры с Чили в Сочи тренера ждет домашний матч с махачкалинским "Динамо", "ответка" в Кубке против " Зенита ", и гостевые игры против "Ахмата" и "Спартака".

После зимнего перерыва насыщенный график продолжится — международная пауза в марте начнется спустя четыре тура после возобновления чемпионата. Сумеет ли Карпин перезагрузиться за это время — неясно. Впрочем, в том, что "Динамо" войдет в весеннюю часть чемпионата без изменений на тренерском мостике, уверенности тоже нет.

Как "Локо" изменит новый гендир?

Кого в "Динамо" рассматривают помимо Черчесова? Инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале удивил новостью о том, что "бело-голубые" хотят пригласить Михаила Галактионова из " Локомотива ".

Кажется, что в нынешнем сезоне 41-летний специалист наконец вывел команду на новый уровень — "железнодорожники" лидировали в турнирной таблице РПЛ , а впервые проиграли лишь "Зениту" в 14-м туре. Контракт Галактионова с "Локомотивом" истекает следующим летом, так что, в теории, "Динамо" может вступить в переговоры уже в январе. По информации источника, неустойка за досрочное расторжение соглашения составляет 20 миллионов рублей — еще один вариант переманить тренера на "ВТБ Арену".

В качестве еще одного довода в пользу ухода Галактионова приводился факт кадровых перестановок в руководстве "Локомотива". Клуб расстался с работавшим с 2020 года Владимиром Леонченко , и на его место пришел экс-футболист "красно-зеленых" Борис Ротенберг

Однако, по всей видимости, этого не случится. За новостями о возможном уходе Галактионова последовали опровержения — мол, одним из первых распоряжений Ротенберга на новой должности станет продление контракта с тренером на три года. Спортивный директор Дмитрий Ульянов тоже сохранит свою должность.

« "Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером "Локомотива". Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера", — реагировал на сообщения председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

Приход Ротенберга может сыграть "Локомотиву" на руку, причем сразу же. Клуб вполне мог оказаться втянутым в водоворот управленческих перестановок московских клубов, но, по всей видимости, ситуация в Черкизово останется устойчивой, в отличие от "Спартака" и "Динамо".

Однако оценить влияние кадровых изменений в "Локомотиве" на результаты команды получится только со временем. В нынешнем сезоне среди московских клубов островом стабильности остается лишь ЦСКА, показывающий лучшие результаты за последние годы. По очкам "Локомотив" отстает не на много — стоит ожидать, что коллектив Галактионова будет бороться за высшие места.