Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
20:50 12.11.2025 (обновлено: 14:24 13.11.2025)
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ
Станкович покинул "Спартак", в "Локомотиве" — смена власти, в "Динамо" "страдает" Карпин. РИА Новости Спорт рассуждает, кто выиграет от круговорота перестановок РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-12T20:50:00+03:00
2025-11-13T14:24:00+03:00
Футбол
Ради кого "Спартак" убрал Станковича? Неожиданные расклады в топ-клубах РПЛ

Борис Ротенберг стал генеральным директором "Локомотива"

Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Станкович покинул "Спартак", в "Локомотиве" — смена власти, в "Динамо" "страдает" Карпин. РИА Новости Спорт рассуждает, кто выиграет от круговорота перестановок в московских клубах.

Станковича убрали слишком поздно... Или рано?

Решение об уходе Станковича назревало настолько давно, что некоторые поклонники "Спартака" уже перестали в него верить. Хотя считалось, что дни серба в "Спартаке" сочтены, по крайней мере, еще с проигранного дерби с ЦСКА месячной давности.
Примерно тогда же в Тушино сменился гендиректор — на смену критикуемому Олегу Малышеву пришел Сергей Некрасов, которого тут же заподозрили в симпатиях к ЦСКА и распространили по Сети его фото с красно-синей атрибутикой.
Одной из главных причин в рассуждениях на тему "Почему Станковича еще не убрали" был поиск нового тренера и согласование с ним всех деталей. Однако увольнение состоялось, а нового специалиста пока не объявили. Команду временно примет 47-летний Вадим Романов — бывший главный тренер "молодежки" клуба, который с лета 2024 года трудился в штабе Станковича.
Деян Станкович и Олег Романцев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
11 ноября, 20:20
Экс-наставник "Спартака" подчеркивал, что хотел видеть Романова в штабе в том числе как человека, который будет ответственным за контакт с российскими футболистами. Иронично, что именно "красно-белые" стали уникальной по итогам первого круга чемпионата России командой, голы которой забивали исключительно иностранцы.
Теперь именно Романову предстоит готовить "Спартак" к еще одному дерби с "армейцами". И если предыдущее тренера приговорило, то следующее может, наоборот, стать большим шансом. Правда, статистика говорит не в пользу Романова. В "Спартаке" уже были тренеры, которые дебютировали матчем с ЦСКА — и Александр Старков, и Паоло Ваноли эти матчи проиграли.
Кто должен прийти на смену Станковичу? В информационном поле обсуждается масса вариантов — от очевидного Андрея Талалаева до "непопсового" Луиса Гарсии, последним местом работы которого был испанский "Алавес". По данным "Спорт-Экспресса", руководство "Спартака" даже вновь готово обратиться к кандидатуре Станислава Черчесова, бодро стартовавшего в "Ахмате", но сейчас уже сбавившего обороты.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Фанат Клоппа и "умного футбола": кто будет спасать "Спартак"
12 ноября, 15:50

Ищут ли в "Динамо" замену Карпину?

Вероятно, о назначении Черчесова думают не только в "Спартаке". Согласно инсайдам того же "СЭ", экс-тренера сборной России видят в качестве наставника и в московском "Динамо". О его приглашении говорили еще летом, и сейчас эту возможность вновь рассматривают в руководстве на фоне неудач Валерия Карпина.
С одной стороны, поводы для опасений есть — после половины чемпионата "Динамо" болтается на десятом месте, набрав всего 17 очков. В сезоне-2015/16, по итогам которого команда вылетела в ФНЛ, дела на экваторе и то были получше.
Вряд ли в руководстве клуба довольны текущим положением дел. К тому же, неизвестно отношение совета директоров к высказываниям Карпина, в которых он прямо говорит, что работа в сборной России для него приоритетнее, чем в клубе.
Да и усталость тоже играет свою роль. После поражения от "Акрона" Карпин говорил:
«
"Я к жене и дочке тоже хочу. Усталость проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, что это гложет и меня, и команду".
Дальше — не легче. Сейчас Карпин сосредоточен на очередных товарищеских матчах сборной, в состав которой вызваны четверо "динамовцев", а через неделю после игры с Чили в Сочи тренера ждет домашний матч с махачкалинским "Динамо", "ответка" в Кубке против "Зенита", и гостевые игры против "Ахмата" и "Спартака".
После зимнего перерыва насыщенный график продолжится — международная пауза в марте начнется спустя четыре тура после возобновления чемпионата. Сумеет ли Карпин перезагрузиться за это время — неясно. Впрочем, в том, что "Динамо" войдет в весеннюю часть чемпионата без изменений на тренерском мостике, уверенности тоже нет.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04

Как "Локо" изменит новый гендир?

Кого в "Динамо" рассматривают помимо Черчесова? Инсайдер Иван Карпов в Telegram-канале удивил новостью о том, что "бело-голубые" хотят пригласить Михаила Галактионова из "Локомотива".
Кажется, что в нынешнем сезоне 41-летний специалист наконец вывел команду на новый уровень — "железнодорожники" лидировали в турнирной таблице РПЛ, а впервые проиграли лишь "Зениту" в 14-м туре. Контракт Галактионова с "Локомотивом" истекает следующим летом, так что, в теории, "Динамо" может вступить в переговоры уже в январе. По информации источника, неустойка за досрочное расторжение соглашения составляет 20 миллионов рублей — еще один вариант переманить тренера на "ВТБ Арену".
В качестве еще одного довода в пользу ухода Галактионова приводился факт кадровых перестановок в руководстве "Локомотива". Клуб расстался с работавшим с 2020 года Владимиром Леонченко, и на его место пришел экс-футболист "красно-зеленых" Борис Ротенберг.
© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"Борис Ротенберг
Борис Ротенберг - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"
Борис Ротенберг
Однако, по всей видимости, этого не случится. За новостями о возможном уходе Галактионова последовали опровержения — мол, одним из первых распоряжений Ротенберга на новой должности станет продление контракта с тренером на три года. Спортивный директор Дмитрий Ульянов тоже сохранит свою должность.
«
"Михаил Михайлович Галактионов был, есть и остается главным тренером "Локомотива". Не стоит разводить инсинуации и слухи по поводу позиции главного тренера", — реагировал на сообщения председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
Приход Ротенберга может сыграть "Локомотиву" на руку, причем сразу же. Клуб вполне мог оказаться втянутым в водоворот управленческих перестановок московских клубов, но, по всей видимости, ситуация в Черкизово останется устойчивой, в отличие от "Спартака" и "Динамо".
Однако оценить влияние кадровых изменений в "Локомотиве" на результаты команды получится только со временем. В нынешнем сезоне среди московских клубов островом стабильности остается лишь ЦСКА, показывающий лучшие результаты за последние годы. По очкам "Локомотив" отстает не на много — стоит ожидать, что коллектив Галактионова будет бороться за высшие места.
Чего не скажешь о "Спартаке" и "Динамо". И в этом плане решения, принимавшиеся (или не принимавшиеся) в клубах в последние месяцы, показательны.
Оливер Кан и Йенс Леманн - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Расизм, нападение с бензопилой и алкоголь: великий вратарь увяз в скандалах
10 ноября, 08:00
 
