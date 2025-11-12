Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет информацию, распространяемую в СМИ, о проблемах с получением систем мониторинга глюкозы в нескольких регионах России, поставки и ввод в гражданский оборот инсулинов идут стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" писала, что пациенты с диабетом из нескольких регионов России не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы. Речь идет о Москве , Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях , а также Башкирии.

Росздравнадзор проверяет информацию СМИ относительно вопросов обеспечения взрослых граждан системами мониторинга глюкозы в ряде регионов. На территории Российской Федерации Росздравнадзором зарегистрировано 11 систем непрерывного мониторинга глюкозы", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" СНМГ за счет средств федерального бюджета бесплатно обеспечиваются все дети с сахарным диабетом 1 типа, а с 2025 года - и беременные женщины. Кроме того, по назначению врача системы доступны к приобретению в аптеках и для других категорий граждан.

"В текущем году СНМГ получили более 61 тысячи детей в возрасте от 2 от 17 лет с сахарным диабетом 1 типа, а также более 53 тысяч беременных женщин", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения строго следит за обеспечением льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями и оперативно реагирует на каждое обращение пациентов, столкнувшихся с проблемами в этом направлении. В случае возникновения перебоев в обеспечении льготников на местах в ведомстве попросили незамедлительно информировать Росздравнадзор для решения возникшей проблемы в регионе.