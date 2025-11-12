Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/roszdravnadzor-2054395586.html
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы - РИА Новости, 12.11.2025
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы
Росздравнадзор проверяет информацию, распространяемую в СМИ, о проблемах с получением систем мониторинга глюкозы в нескольких регионах России, поставки и ввод в РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:41:00+03:00
2025-11-12T09:41:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138658_0:67:3070:1794_1920x0_80_0_0_cc9dafde17190cc25439557f92e5304c.jpg
https://ria.ru/20251022/minzdrav-2049768077.html
https://ria.ru/20251110/himiki-2053937953.html
россия
москва
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936138658_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_438a82e1fcceff2ab51200b9b78ad300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Челябинская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит данные о проблемах с системой мониторинга глюкозы

Росздравнадзор проверит данные о проблемах получения систем мониторинга глюкозы

© iStock.com / miodrag ignjatovicДевушка измеряет сахар крови при помощи Flash мониторинга глюкозы
Девушка измеряет сахар крови при помощи Flash мониторинга глюкозы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© iStock.com / miodrag ignjatovic
Девушка измеряет сахар крови при помощи Flash мониторинга глюкозы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет информацию, распространяемую в СМИ, о проблемах с получением систем мониторинга глюкозы в нескольких регионах России, поставки и ввод в гражданский оборот инсулинов идут стабильно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" писала, что пациенты с диабетом из нескольких регионов России не могут получить датчики для непрерывного мониторинга глюкозы. Речь идет о Москве, Московской, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях, а также Башкирии.
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
22 октября, 09:44
"Росздравнадзор проверяет информацию СМИ относительно вопросов обеспечения взрослых граждан системами мониторинга глюкозы в ряде регионов. На территории Российской Федерации Росздравнадзором зарегистрировано 11 систем непрерывного мониторинга глюкозы", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" СНМГ за счет средств федерального бюджета бесплатно обеспечиваются все дети с сахарным диабетом 1 типа, а с 2025 года - и беременные женщины. Кроме того, по назначению врача системы доступны к приобретению в аптеках и для других категорий граждан.
"В текущем году СНМГ получили более 61 тысячи детей в возрасте от 2 от 17 лет с сахарным диабетом 1 типа, а также более 53 тысяч беременных женщин", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения строго следит за обеспечением льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями и оперативно реагирует на каждое обращение пациентов, столкнувшихся с проблемами в этом направлении. В случае возникновения перебоев в обеспечении льготников на местах в ведомстве попросили незамедлительно информировать Росздравнадзор для решения возникшей проблемы в регионе.
"В России зарегистрированы 72 лекарственных препарата группы инсулинов. Производство, поставки и ввод в гражданский оборот инсулинов идут стабильно, объемы ввода в гражданский оборот в текущем году соответствуют показателям соответствующих периодов прошлых лет", - добавили в ведомстве.
Молекула - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Новосибирские химики разработали препарат от диабета второго типа
10 ноября, 13:59
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваЧелябинская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала