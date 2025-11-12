Токаев отметил рост в инвестиционной сфере между Россией и Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает устойчивый рост, товарооборот между странами превысил 28 миллиардов долларов.