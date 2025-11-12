Токаев отметил рост в инвестиционной сфере между Россией и Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает устойчивый рост, товарооборот между странами превысил 28 миллиардов долларов.
"Отрадно, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической и инвестиционной сфере из года в год показывает устойчивый рост. Россия - крупнейший торговый инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 миллиардов долларов и ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 миллиардов долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня четырех миллиардов долларов", - сказал Токаев на открытии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Он отметил, что, по данным Астаны, общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов, а казахстанские вложения в Россию, в свою очередь, составляют порядка 9 миллиардов долларов.