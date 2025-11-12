Рейтинг@Mail.ru
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:00 12.11.2025 (обновлено: 19:01 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/rossiya-peru-smotret-onlayn-2054592812.html
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября
Сборная России по футболу проведет в среду товарищеский матч против перуанцев. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T19:00:00+03:00
2025-11-12T19:01:00+03:00
футбол
спорт
анонсы и трансляции матчей
сборная россии по футболу
перу
товарищеские матчи
товарищеские матчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971073467_0:107:2594:1566_1920x0_80_0_0_c27a6291b9968c1e9fa41d4211e1f009.jpg
/20251112/karpin-2054587060.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971073467_130:0:2594:1848_1920x0_80_0_0_4dfd8ce236977165329bb5a63fa6dd4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анонсы и трансляции матчей, сборная россии по футболу, перу, товарищеские матчи, товарищеские матчи
Футбол, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Сборная России по футболу, Перу, Товарищеские матчи, товарищеские матчи

Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сборная России по футболу проведет в среду товарищеский матч против перуанцев.

Во сколько начало

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за матчем также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Карпин назвал состав сборной России на матч с перуанцами
12 ноября, 18:40
 
ФутболСпортАнонсы и трансляции матчейСборная России по футболуПеруТоварищеские матчитоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала