Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Россия — Перу: смотреть онлайн товарищеский матч 12 ноября
Сборная России по футболу проведет в среду товарищеский матч против перуанцев. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T19:00:00+03:00
2025-11-12T19:00:00+03:00
2025-11-12T19:01:00+03:00
