Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию

Сборная России по футболу не смогла одолеть перуанцев в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на фоне неприятных слухов вокруг главного тренера наших игроков Валерия Карпина, совмещающего работу в национальной команде и терпящем бедствие московском "Динамо". РИА Новости Спорт делится впечатлениями от неоднозначной встречи с южноамериканцами.

Взрыв инфополя

Наш футбол гудит, как разворошенный улей. Сколько новостей пришло за пару дней!

Московский "Спартак" устал терпеть невнятный футбол команды под руководством Деяна Станковича и все-таки уволил серба. Впереди у "красно-белых" непростые поиски преемника, который сможет спасти сезон-2025/26. И. о. пока побудет Вадим Романов, бывший главный тренер "молодежки" клуба.

"Локомотив" громыхнул перестановками в руководстве. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора железнодорожников.

А вот и неприятные новости по Карпину. "СЭ" сообщает, что "Динамо" в нынешнюю паузу на игры сборной постарается расстаться с Валерием Георгиевичем. "Бело-голубые" играют из рук вон плохо — похоже, совмещение постов не пошло на пользу тренеру. Инсайдер Иван Карпов пишет, что на смену Карпину рассматривают Михаила Галактионова из "Локо".

Последняя новость могла серьезно повлиять на настрой тренера перед товарищеской встречей со сборной Перу, которая еще никогда не играла с нашей национальной командой.

Что еще сказать о гостях?

Перуанцы располагаются на 49-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В последних шести матчах футболисты Хорхе Фоссати (позднее уволенного) не одержали ни одной победы. Семь из восьми последних гостевых матчей перуанцы провалили с общим счетом 1:14.

Главные триумфы "инков" — победы на Кубках Америки 1939 и 1975 годов.

В 2019-м сборная Перу дошла до финала Копа Америка, однако в решающем матче уступила бразильцам со счетом 1:3.

Южноамериканцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2026 года. Вообще, с 1982 года перуанцы всего раз приезжали на мундиаль. Зато на какой! На российском ЧМ-2018 "бело-красные" попали в группу С и, обыграв австралийцев, но уступив французам и датчанам, пролетели мимо 1/8 финала.

Кстати, из-за задержки перелета гости добрались до города на Неве на сутки позже.

Привозы вратарей скрасили скуку

Матч на Крестовском острове сложно назвать интересным: минимальное количество опасных моментов и отсутствие идей в атаке испортили ожидания от встречи. Хотя все же можно похвалить за попытки порадовать публику Алексея Миранчука, Алексея Батракова и Александра Головина.

Последний на 18-й минуте стал автором первого (кто бы мог подумать, что единственного для России?) забитого мяча после чудовищного ляпа голкипера гостей. Педро Гальесе устроил клоунаду у своих ворот и в простейшей ситуации был накрыт братом Лешей — от Миранчука мяч отлетел к Головину, и представитель "Монако" перуанцев не простил.

Правда, после перерыва Гальесе реабилитировался и дважды спас Перу. Вратарь исполнил шикарный сейв после расстрела от Ивана Сергеева и потащил из дальнего угла после крученого удара Миранчука.

А вот Матвей Сафонов, который остается без игровой практики в "Пари Сен-Жермен", долгое время стоял без дела. И первый же более-менее острый момент привел к голу: наш первый номер на 82-й минуте не соориентировался после дальнего удара Алекса Валеры и пропустил "вратарский гол" в ближний. Что, несомненно, разочаровывает — с такими выступлениями место в воротах победителей Лиги чемпионов не завоевать даже при неуверенной игре Люка Шевалье.

Так или иначе, оба вратаря стали антигероями, а счет их ошибкам стал итоговым счетом матча.

* * *

Несмотря на упущенную победу, беспроигрышная серии команды Карпина улучшилась до показателя 23 матча (две встречи с олимпийской сборной Египта мы не учитываем). Раз за разом мы напоминаем, что в последний раз россияне оступались почти четыре года назад, когда потерпели досадное поражение от хорватов в заключительном туре отборочного турнира к катарскому ЧМ-2022.