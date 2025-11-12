Рейтинг@Mail.ru
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:12 12.11.2025 (обновлено: 22:45 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/rossiya-peru-2054603816.html
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию
Сборная России по футболу не смогла одолеть перуанцев в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на фоне неприятных слухов вокруг главного тренера... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T22:12:00+03:00
2025-11-12T22:45:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
валерий карпин
сборная россии по футболу
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054616045_0:0:2901:1631_1920x0_80_0_0_207eb61e8214eacf85820f5429500887.jpg
/20251111/stankovich-2046653296.html
/20251109/rpl-2053832443.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054616045_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5da80d7af1a2e9fc15b920ccd18a618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, валерий карпин, сборная россии по футболу, перу, товарищеские матчи, товарищеские матчи, алексей миранчук, матвей сафонов, александр головин
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Валерий Карпин, Сборная России по футболу, Перу, Товарищеские матчи, товарищеские матчи, Алексей Миранчук, Матвей Сафонов, Александр Головин
Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию

Сборная России по футболу сыграла вничью с перуанцами в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Перу
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная России по футболу не смогла одолеть перуанцев в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге на фоне неприятных слухов вокруг главного тренера наших игроков Валерия Карпина, совмещающего работу в национальной команде и терпящем бедствие московском "Динамо". РИА Новости Спорт делится впечатлениями от неоднозначной встречи с южноамериканцами.

Взрыв инфополя

Наш футбол гудит, как разворошенный улей. Сколько новостей пришло за пару дней!
  • Московский "Спартак" устал терпеть невнятный футбол команды под руководством Деяна Станковича и все-таки уволил серба. Впереди у "красно-белых" непростые поиски преемника, который сможет спасти сезон-2025/26. И. о. пока побудет Вадим Романов, бывший главный тренер "молодежки" клуба.
Деян Станкович и Олег Романцев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
11 ноября, 20:20
  • "Локомотив" громыхнул перестановками в руководстве. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора железнодорожников.
  • А вот и неприятные новости по Карпину. "СЭ" сообщает, что "Динамо" в нынешнюю паузу на игры сборной постарается расстаться с Валерием Георгиевичем. "Бело-голубые" играют из рук вон плохо — похоже, совмещение постов не пошло на пользу тренеру. Инсайдер Иван Карпов пишет, что на смену Карпину рассматривают Михаила Галактионова из "Локо".
Последняя новость могла серьезно повлиять на настрой тренера перед товарищеской встречей со сборной Перу, которая еще никогда не играла с нашей национальной командой.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭпизод матча Франция - Перу на ЧМ-2018
Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Эпизод матча Франция - Перу на ЧМ-2018

Что еще сказать о гостях?

  • Перуанцы располагаются на 49-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
  • В последних шести матчах футболисты Хорхе Фоссати (позднее уволенного) не одержали ни одной победы. Семь из восьми последних гостевых матчей перуанцы провалили с общим счетом 1:14.
  • Главные триумфы "инков" — победы на Кубках Америки 1939 и 1975 годов.
  • В 2019-м сборная Перу дошла до финала Копа Америка, однако в решающем матче уступила бразильцам со счетом 1:3.
  • Южноамериканцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2026 года. Вообще, с 1982 года перуанцы всего раз приезжали на мундиаль. Зато на какой! На российском ЧМ-2018 "бело-красные" попали в группу С и, обыграв австралийцев, но уступив французам и датчанам, пролетели мимо 1/8 финала.
Кстати, из-за задержки перелета гости добрались до города на Неве на сутки позже.

Привозы вратарей скрасили скуку

Матч на Крестовском острове сложно назвать интересным: минимальное количество опасных моментов и отсутствие идей в атаке испортили ожидания от встречи. Хотя все же можно похвалить за попытки порадовать публику Алексея Миранчука, Алексея Батракова и Александра Головина.
Последний на 18-й минуте стал автором первого (кто бы мог подумать, что единственного для России?) забитого мяча после чудовищного ляпа голкипера гостей. Педро Гальесе устроил клоунаду у своих ворот и в простейшей ситуации был накрыт братом Лешей — от Миранчука мяч отлетел к Головину, и представитель "Монако" перуанцев не простил.
Правда, после перерыва Гальесе реабилитировался и дважды спас Перу. Вратарь исполнил шикарный сейв после расстрела от Ивана Сергеева и потащил из дальнего угла после крученого удара Миранчука.
А вот Матвей Сафонов, который остается без игровой практики в "Пари Сен-Жермен", долгое время стоял без дела. И первый же более-менее острый момент привел к голу: наш первый номер на 82-й минуте не соориентировался после дальнего удара Алекса Валеры и пропустил "вратарский гол" в ближний. Что, несомненно, разочаровывает — с такими выступлениями место в воротах победителей Лиги чемпионов не завоевать даже при неуверенной игре Люка Шевалье.
Так или иначе, оба вратаря стали антигероями, а счет их ошибкам стал итоговым счетом матча.
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Календарь Турнирная таблица История встреч

* * *

Несмотря на упущенную победу, беспроигрышная серии команды Карпина улучшилась до показателя 23 матча (две встречи с олимпийской сборной Египта мы не учитываем). Раз за разом мы напоминаем, что в последний раз россияне оступались почти четыре года назад, когда потерпели досадное поражение от хорватов в заключительном туре отборочного турнира к катарскому ЧМ-2022.
После матча с перуанцами сборная России не разъезжается, а летит в Сочи, где проведет еще один товарищеский матч с южноамериканской командой — 15 ноября наши спортсмены примут на черноморском побережье чилийцев.
Футбол. РПЛ. Балтика (Калининград) – Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Быки" — лидеры, "Динамо" и "Спартак" — ужас... Половина сезона РПЛ позади!
9 ноября, 22:04
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоВалерий КарпинСборная России по футболуПеруТоварищеские матчитоварищеские матчиАлексей МиранчукМатвей СафоновАлександр Головин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала