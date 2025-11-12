Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.

Встреча в присутствии 45 536 зрителей закончилась со счетом 1:1. В составе сборной России гол на 18-й минуте забил капитан Александр Головин. У перуанцев отличился Алекс Валера (82). Символический первый удар по мячу перед игрой нанес ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Владимир Колосов.

Команда Валерия Карпина не проигрывает на протяжении 23 матчей, последний раз сборная России потерпела поражение в ноябре 2021 года, уступив в отборе на чемпионат мира хорватам (0:1). Следующий матч сборная России проведет 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи против команды Чили.