Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева - РИА Новости, 12.11.2025
19:25 12.11.2025
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам государственного визита в РФ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент... РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева

Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева в Москву

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам государственного визита в РФ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент РИА Новости.
Так, были подписаны декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также комплексная программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Республики Казахстан на 2026–2030 годы.
11 ноября, 20:39
Россия и Казахстан сверстают планы на перспективу, заявил Путин
11 ноября, 20:39
Кроме того, стороны подписали соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, а также межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения транспортной безопасности и план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.
РФ и Казахстан также договорились о создании российско-казахстанской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек".
Было подписано соглашение в форме обмена нотами между правительствами двух стран об учреждении Генерального консульства РФ в городе Актау и соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также меморандум между министерством экономического развития РФ и министерством промышленности и строительства Казахстана о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых/специальных экономических зон.
Среди документов и меморандум о намерениях между министерством просвещения РФ и министерством просвещения Республики Казахстан по созданию российско-казахстанских общеобразовательных организаций в РФ и казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Казахстане, и совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из РФ и первичной адаптации завезенных животных.
Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании между федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и агентством Республики Казахстан по атомной энергии о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, соглашение между РЖД и Акционерным обществом "Национальная компания "Казакстан Темiр Жолы" о развитии межгосударственных стыковых пунктов и меморандум о сотрудничестве между "Почтой России" и АО "Казпочта".
12.11.2025
Токаев отметил важность визита в Россию
Вчера, 12:09
 
