Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам визита Токаева

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам государственного визита в РФ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент РИА Новости.

Так, были подписаны декларация о переходе межгосударственных отношений России Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также комплексная программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Республики Казахстан на 2026–2030 годы.

Кроме того, стороны подписали соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, а также межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения транспортной безопасности и план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

РФ и Казахстан также договорились о создании российско-казахстанской межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек".

Было подписано соглашение в форме обмена нотами между правительствами двух стран об учреждении Генерального консульства РФ в городе Актау и соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также меморандум между министерством экономического развития РФ и министерством промышленности и строительства Казахстана о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых/специальных экономических зон.

Среди документов и меморандум о намерениях между министерством просвещения РФ и министерством просвещения Республики Казахстан по созданию российско-казахстанских общеобразовательных организаций в РФ и казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Казахстане, и совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из РФ и первичной адаптации завезенных животных.