Россия и Казахстан будут формировать условия для реализации энергопроектов

"В целях обеспечения экономической и энергетической безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан Стороны продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов, реализации совместных энергетических проектов, в том числе в области разведки и разработки новых месторождений, повышения энергоэффективности своих экономик", - говорится в документе.