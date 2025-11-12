https://ria.ru/20251112/rossiya-2054555243.html
Россия и Казахстан будут формировать условия для реализации энергопроектов
РФ и Казахстан продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергопроектов. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных энергопроектов.
Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ
и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте
Кремля.
"В целях обеспечения экономической и энергетической безопасности Российской Федерации и Республики Казахстан Стороны продолжат формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов, реализации совместных энергетических проектов, в том числе в области разведки и разработки новых месторождений, повышения энергоэффективности своих экономик", - говорится в документе.