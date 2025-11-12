https://ria.ru/20251112/rossiya-2054551738.html
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
Песков: Россия сохраняет готовность к продолжению переговоров по Украине