Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
17:15 12.11.2025
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025
Новости
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия сохраняет готовность к продолжению переговорного процесса по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу", - сказал Песков журналистам.
