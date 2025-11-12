Рейтинг@Mail.ru
Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев - РИА Новости, 12.11.2025
11:48 12.11.2025
Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев
Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев - РИА Новости, 12.11.2025
Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев
Большинство россиян (67%) уверены, что за 75 лет советской власти они стали непохожими на граждан стран Запада, и этого уже не изменить, следует из результатов... РИА Новости, 12.11.2025
https://ria.ru/20251101/bolshinstvo-2052272503.html
Новости
россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев

ВЦИОМ: 67% россиян считают, что отличаются от европейцев после 75 лет в СССР

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (67%) уверены, что за 75 лет советской власти они стали непохожими на граждан стран Запада, и этого уже не изменить, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
При этом чаще других о национальной идентичности граждан РФ заявляли люди старше 60 лет - восемь из десяти россиян этого возраста согласились с тем, что советские годы сделали русский народ непохожим на европейцев. О том же заявили семь из десяти (71%) опрошенных от 45 до 59 лет, и 60% тех, кому от 35 до 45 лет.
По результатам опроса, шесть из десяти всех респондентов (60%) считают, что русские - религиозный народ, сохранивший христианскую веру в ее изначальной чистоте, в то время как в 2000 году об этом заявлял лишь каждый второй (52%).
Кроме того, большинство россиян (66%) уверены, что только русский человек может пожертвовать собой ради тех великих целей, которые он перед собой ставит. Также большая часть опрошенных согласилась с тем, что в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде (65%), делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива (57%), довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством (56%), не могут обойтись без властных лидеров, "сильной руки", которая бы направляла их действия (65%).
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен с 21 по 23 мая 2025 года среди 1 604 россиян старше 18 лет. Метод опроса - интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность не превышает 2,5%.
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
