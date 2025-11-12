Россияне считают, что советские годы сделали их непохожими на европейцев

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (67%) уверены, что за 75 лет советской власти они стали непохожими на граждан стран Запада, и этого уже не изменить, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По результатам опроса, шесть из десяти всех респондентов (60%) считают, что русские - религиозный народ, сохранивший христианскую веру в ее изначальной чистоте, в то время как в 2000 году об этом заявлял лишь каждый второй (52%).

Кроме того, большинство россиян (66%) уверены, что только русский человек может пожертвовать собой ради тех великих целей, которые он перед собой ставит. Также большая часть опрошенных согласилась с тем, что в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не думая о выгоде (65%), делать все сообща, а потому не терпят тех, кто ставит себя выше коллектива (57%), довольствоваться самым малым и не гнаться за успехом и богатством (56%), не могут обойтись без властных лидеров, "сильной руки", которая бы направляла их действия (65%).