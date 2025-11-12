Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан намерены продвигать сбалансированные энергопереходы - РИА Новости, 12.11.2025
19:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054595764.html
Россия и Казахстан намерены продвигать сбалансированные энергопереходы
Россия и Казахстан намерены продвигать сбалансированные энергопереходы - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан намерены продвигать сбалансированные энергопереходы
Россия и Казахстан ориентируются на продвижение справедливых, сбалансированных энергопереходов, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:10:00+03:00
2025-11-12T19:10:00+03:00
экономика
россия
казахстан
россия
казахстан
Россия и Казахстан намерены продвигать сбалансированные энергопереходы

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан ориентируются на продвижение справедливых, сбалансированных энергопереходов, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны ориентируются на социально-экономическое развитие с низким уровнем выбросов парниковых газов и продвижение справедливых и сбалансированных энергопереходов", - следует из документа.
При этом, как отмечается в декларации, будет последовательно отстаиваться право на диверсифицированный энергобаланс с использованием всех источников энергии (ископаемое топливо, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика, атомная и водородная энергетика) исходя из того, что процесс снижения выбросов парниковых газов должен осуществляться с учетом специфики каждой страны, ее природно-климатических особенностей и национальных интересов, в том числе в сфере социально-экономического развития.
"Важнейшими остаются принципы технологической нейтральности, недискриминационного доступа к международным источникам финансирования и беспрепятственной передачи энергетических технологий на взаимовыгодных условиях", - говорится в тексте декларации.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в газовой сфере
