Россия и Казахстан будут обмениваться практиками в сфере цифровизации
Россия и Казахстан будут обмениваться практиками в сфере цифровизации
2025-11-12T19:05:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут обмениваться практиками в сфере цифровизации госуправления, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"В рамках гармоничного взаимодействия на основе национальных стратегий развития цифровой сферы стороны будут обмениваться передовыми практиками в сфере цифровизации государственного управления, таможенного и налогового администрирования", - следует из документа.