Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы - РИА Новости, 12.11.2025
18:06 12.11.2025
Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы
Нынешние и будущие поколения граждан России и Казахстана сохранят и преумножат традиции дружбы и добрососедства двух государств, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 12.11.2025
Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы

Токаев: нынешние и будущие поколения преумножат традиции дружбы РФ и Казахстана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Нынешние и будущие поколения граждан России и Казахстана сохранят и преумножат традиции дружбы и добрососедства двух государств, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Убежден, нынешние и будущие поколения граждан наших стран сохранят и преумножат традиции дружбы и добрососедства, передадут их своим детям и внукам. Пусть будет нерушима наша вечная дружба и единство!" - сказал он на торжественном приеме в рамках своего визита в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев
В миреРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
