Россия одобрила создание центра цифровых решений для устойчивого развития

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия положительно рассматривает инициативу Казахстана по созданию центра цифровых решений для устойчивого развития, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.