Россия и Казахстан договорились улучшать условия пребывания их граждан
Россия и Казахстан договорились улучшать условия пребывания их граждан - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились улучшать условия пребывания их граждан
РФ и Казахстан будут стремиться к дальнейшему улучшению условий пребывания граждан стран на территориях друг друга, говорится в Декларации о переходе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:23:00+03:00
2025-11-12T17:23:00+03:00
2025-11-12T17:23:00+03:00
в мире
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
москва
Россия и Казахстан договорились улучшать условия пребывания их граждан
РФ и Казахстан отметили важность взаимодействия в миграционной сфере