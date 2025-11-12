Россия и Казахстан договорились поддерживать динамику политического диалога

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику политического диалога на всех уровнях, в том числе на уровне президентов, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.