Россия и Казахстан договорились поддерживать динамику политического диалога
Россия и Казахстан договорились поддерживать динамику политического диалога
Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику политического диалога на всех уровнях, в том числе на уровне президентов, говорится в Декларации о РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились поддерживать динамику политического диалога
Россия и Казахстан будут поддерживать политический диалог на уровне президентов