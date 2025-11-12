https://ria.ru/20251112/rossija-2054550446.html
Россия и Казахстан выступили за формирование безопасности в Евразии
РФ и Казахстан выступают за формирование надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте. РИА Новости, 12.11.2025
