Россия и Казахстан договорились предотвратить размещение оружия в космосе - РИА Новости, 12.11.2025
17:10 12.11.2025
Россия и Казахстан договорились предотвратить размещение оружия в космосе
Россия и Казахстан договорились предотвратить размещение оружия в космосе
Россия и Казахстан договорились прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
казахстан
россия
казахстан
в мире, россия, казахстан
В мире, Россия, Казахстан
Россия и Казахстан договорились предотвратить размещение оружия в космосе

Россия и Казахстан договорились вместе предотвращать размещение оружия в космосе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе.
Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев рассказал о развитии стратегического партнерства Казахстана и России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
