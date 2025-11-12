Россия и Казахстан признают безальтернативность укрепления режима ДНЯО

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан признают безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"Стороны признают безальтернативность укрепления режима Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года и будут предпринимать скоординированные усилия по обеспечению целостности и устойчивости Договора, недопущению его использования в угоду конъюнктурным интересам", - говорится в документе.