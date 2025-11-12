https://ria.ru/20251112/rossija-2054545924.html
Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику контактов
в мире
россия
казахстан
россия
казахстан
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.
Текст Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ
и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества опубликован на сайте
Кремля.
"Стороны будут поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях, доверительный диалог лидеров государств, глав правительств, руководителей органов центральной и региональной власти, интенсивные межпарламентские и общественные связи в качестве залога нерушимости привилегированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в документе.