Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику контактов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.

"Стороны будут поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях, доверительный диалог лидеров государств, глав правительств, руководителей органов центральной и региональной власти, интенсивные межпарламентские и общественные связи в качестве залога нерушимости привилегированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в документе.