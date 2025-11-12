https://ria.ru/20251112/rossija-2054537317.html
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров из РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев подписали соглашение о завозе амурских тигров в Казахстан