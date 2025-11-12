Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров - РИА Новости, 12.11.2025
16:51 12.11.2025 (обновлено: 16:52 12.11.2025)
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров
Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров

Путин и Токаев подписали соглашение о завозе амурских тигров в Казахстан

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров из РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Александрович Козлов и министр экологии и природных ресурсов республики Казахстан Ерлан Нуралиевич Нысанбаев подписали совместный план мероприятий по подготовке к ввозу в республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных", - сказал ведущий церемонии подписания документов.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле.
Церемония подписания совместных документов состоялась после переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана
Казахстан Москва Россия
 
 
