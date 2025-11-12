Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал подходы России и Казахстана по международным вопросам близкими - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054536698.html
Путин назвал подходы России и Казахстана по международным вопросам близкими
Путин назвал подходы России и Казахстана по международным вопросам близкими - РИА Новости, 12.11.2025
Путин назвал подходы России и Казахстана по международным вопросам близкими
Подходы России и Казахстана по большинству международных вопросов близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:51:00+03:00
2025-11-12T16:51:00+03:00
в мире
россия
казахстан
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_b0f131d78d11ced1ff19ec5de02e7af5.jpg
https://ria.ru/20251111/putin-2054087377.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054531051_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be97fbe1ed4a692e1fbe6efbf1c8b167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, москва, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин
Путин назвал подходы России и Казахстана по международным вопросам близкими

Путин назвал близкими подходы России и Казахстана по международным вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Подходы России и Казахстана по большинству международных вопросов близки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При рассмотрении ключевых международных проблем подтверждено, что по большинству из них наши подходы близки", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
11 ноября, 08:13
 
В миреРоссияКазахстанМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала