https://ria.ru/20251112/rossija-2054532803.html
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генерального консульства РФ в Актау, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:43:00+03:00
2025-11-12T16:43:00+03:00
2025-11-12T16:43:00+03:00
в мире
актау
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053963619_0:171:2794:1743_1920x0_80_0_0_61ac72f4057512b9ed94016e596ea557.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054532379.html
актау
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053963619_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2a94a6ce9ae98fc6bacef885f2b2c508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, россия, казахстан
В мире, Актау, Россия, Казахстан
Россия и Казахстан обменялись нотами об учреждении генконсульства в Актау
Галузин и Кошербаев обменялись нотами об учреждении генконсульства РФ в Актау