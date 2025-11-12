https://ria.ru/20251112/rossija-2054522629.html
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:22:00+03:00
2025-11-12T16:22:00+03:00
2025-11-12T16:22:00+03:00
в мире
москва
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054515970_0:352:2986:2031_1920x0_80_0_0_3d51db433907a4b1cee0293a0d1d9aa8.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054521726.html
москва
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054515970_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_5f5fab9fcaa560b2a77d675a87fe3b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Москва, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Токаев: Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции