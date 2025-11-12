Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054522629.html
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:22:00+03:00
2025-11-12T16:22:00+03:00
в мире
москва
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054515970_0:352:2986:2031_1920x0_80_0_0_3d51db433907a4b1cee0293a0d1d9aa8.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054521726.html
москва
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054515970_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_5f5fab9fcaa560b2a77d675a87fe3b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Москва, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев

Токаев: Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - сказал он в ходе совместного выступления с российским президентом Владимиром Путиным.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин назвал, на чем основываются двусторонние отношения Москвы и Астаны
Вчера, 16:19
 
В миреМоскваКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала