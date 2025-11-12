Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 12.11.2025 (обновлено: 19:19 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/rossija-2054515317.html
Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков
Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков
Москва всегда понимала опасность, что Европа может готовиться к войне с РФ, все меры для обеспечения безопасности принимались заблаговременно, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:57:00+03:00
2025-11-12T19:19:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
дмитрий песков
александр вучич
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6de7690d519b9b3a240fb5bcf4ffa1e.jpg
https://ria.ru/20251112/moskva-2054513461.html
https://ria.ru/20251112/peskov-2054512486.html
https://ria.ru/20251112/peskov-2054515082.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-подход Пескова
Пресс-подход Пескова
2025-11-12T15:57
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_855ad50d213cf530d2a0749ed430bbb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, дмитрий песков, александр вучич, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Европа, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков

Песков: Россия принимала меры для своей безопасности в случае войны с Европой

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва всегда понимала опасность, что Европа может готовиться к войне с РФ, все меры для обеспечения безопасности принимались заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ранее сообщил, что Москва разделяет оценки президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что Европа явно готовится к войне с Россией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Москва видит, что Европа готовится к войне с Россией, заявили в Кремле
Вчера, 15:52
Мы всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому, собственно, все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимали заблаговременно", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Песков рассказал о милитаристской атмосфере в Европе
Вчера, 15:48
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Песков рассказал о последствиях увеличения военных бюджетов в Европе
Вчера, 15:57
 
В миреРоссияМоскваЕвропаДмитрий ПесковАлександр ВучичВладимир ПутинНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала