Россия всегда понимала опасность войны с Европой, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва всегда понимала опасность, что Европа может готовиться к войне с РФ, все меры для обеспечения безопасности принимались заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому, собственно, все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимали заблаговременно", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней".

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.

Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге , взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.