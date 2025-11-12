В России вновь ожидаются яркие полярные сияния

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Яркие полярные сияния вновь ожидаются в России в ночь на четверг, и если повезет с погодой, то увидеть их смогут и жители более южных регионов страны, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий.

"Предстоящей ночью будет еще сильнее геомагнитная буря, а сияния будут ярче и видны южнее. Эти сияния будут как следствие вспышки на Солнце Х5 и выброса, которые произошли днем накануне", - сказал астроном.

Он напомнил, что яркие полярные сияния, которые наблюдали ранним утром в среду жители многих регионов России , вызваны мощной геомагнитной бурей, спровоцированной вспышками на Солнце.

В соцсетях люди выкладывают фото и видео полярного сияния, которое наблюдалось ранним утром в среду. Наблюдали сияние жители регионов России, где повезло с погодой и небо было ясным.

"9 и 10 ноября на Солнце произошли мощные вспышки класса Х1.8 и Х1.2. Обе вспышки породили выбросы, которые двигались с разными скоростями. Первый выброс помедленнее, а второй более быстрый. Это привело к тому, что второй выброс нагнал первый и они просуммировались. И сегодня ночью, около 1:30 (мск) оба эти выброса добрались до спутников в точке "L1" - это на 1,5 млн км ближе к Солнцу, а уже около 4:00 утра по Москве над Землей начались яркие полярные сияния, вызванные мощной геомагнитной бурей. С 4 утра и до рассвета в средней полосе России над северной частью горизонта при ясной погоде можно было наблюдать яркие красные сияния", - рассказал астроном.