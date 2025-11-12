Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики кори

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой эффективной мерой профилактики кори является вакцинация, непривитым путешественникам следует учесть риски при посещении других стран, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы писали, что вспышка кори произошла у детей на Бали , она зафиксирована в школе Ганди. Из 500 учеников, среди которых 150 русских, заболели около 10 детей, часть из них госпитализирована.

Роспотребнадзор в связи с появившимися в СМИ сообщениями о выявлении случаев кори среди российских детей на Бали обращает внимание родителей и путешественников на высокую заразность заболевания и рекомендует соблюдать меры профилактики. Корь – чрезвычайно заразная вирусная инфекция. Восприимчивость к кори составляет почти 100%. Люди, не болевшие корью и не привитые против неё, могут заболеть в любом возрасте", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что источником инфекции является больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления симптомов. Вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля.

Заболевание начинается остро: поднимается температура вплоть до 40 градусов, появляются кашель, насморк и конъюнктивит. Характерный признак кори – это пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек (белые пятна, окруженные каймой).

"Спустя несколько дней на коже появляется пятнисто-папулёзная сыпь, которая может сливаться. Сначала сыпь появляется за ушами и на волосистой части головы, далее – на лице, шее и груди. Постепенно сыпь покрывает все туловище сверху вниз. В течение 3-4 дней сыпь исчезает в той же последовательности, а на её месте остаются пигментация и шелушение", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что корь может привести к осложнениям, затрагивающим разные системы организма: пневмония, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит.