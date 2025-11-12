Рейтинг@Mail.ru
11:35 12.11.2025
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики кори
Самой эффективной мерой профилактики кори является вакцинация, непривитым путешественникам следует учесть риски при посещении других стран, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2025
общество, бали, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Бали, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой эффективной мерой профилактики кори является вакцинация, непривитым путешественникам следует учесть риски при посещении других стран, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы писали, что вспышка кори произошла у детей на Бали, она зафиксирована в школе Ганди. Из 500 учеников, среди которых 150 русских, заболели около 10 детей, часть из них госпитализирована.
"Роспотребнадзор в связи с появившимися в СМИ сообщениями о выявлении случаев кори среди российских детей на Бали обращает внимание родителей и путешественников на высокую заразность заболевания и рекомендует соблюдать меры профилактики. Корь – чрезвычайно заразная вирусная инфекция. Восприимчивость к кори составляет почти 100%. Люди, не болевшие корью и не привитые против неё, могут заболеть в любом возрасте", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что источником инфекции является больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления симптомов. Вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля.
Заболевание начинается остро: поднимается температура вплоть до 40 градусов, появляются кашель, насморк и конъюнктивит. Характерный признак кори – это пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек (белые пятна, окруженные каймой).
"Спустя несколько дней на коже появляется пятнисто-папулёзная сыпь, которая может сливаться. Сначала сыпь появляется за ушами и на волосистой части головы, далее – на лице, шее и груди. Постепенно сыпь покрывает все туловище сверху вниз. В течение 3-4 дней сыпь исчезает в той же последовательности, а на её месте остаются пигментация и шелушение", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что корь может привести к осложнениям, затрагивающим разные системы организма: пневмония, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит.
"Самая эффективная мера профилактики – вакцинация. Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Детей прививают по схеме: вакцинация – в 12 месяцев, ревакцинация – в 6 лет. Взрослым, не привитым или не болевшим корью, а также тем, кто привит однократно, вакцинация против кори проводится до 35 лет, для декретированных контингентов – до 55 лет. Лицам, не привитым против кори, следует учесть риски при посещении других стран", - добавили в ведомстве.
ОбществоБалиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
