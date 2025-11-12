"Производительность 360": робототехника и изготовление станков

Предприятия, которые внедряют робототехнику, сталкиваются с высокими стартовыми затратами, отсутствием квалифицированного персонала и недостаточной готовностью инфраструктур предприятий к новым технологиям, что является ключевой проблемой в этой отрасли. На сессии "Автоматизация и роботизация: от снижения издержек к стратегическому развитию" на VII федеральном форуме "Производительность 360" рассказали, как избежать рисков неверного выбора технологии и добиться улучшения показателей эффективности. Технологическое лидерство в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации достигается по национальному проекту "Средства производства и автоматизации" . О том, как в России планируется развивать сферу высоких технологий, – в материале РИА Новости.

Показатели национального проекта

Так, основные показатели национального проекта к 2030 году – обеспечение технологической независимости в производстве высокотехнологичных станков до 95%, прирост объема производства станкоинструментальной продукции для нужд различных отраслей промышленности РФ по отношению к 2022 году – 103%. Помимо этого, Российская Федерация в рейтинге по показателю плотности роботизации должна занимать 25 место к 2030 году.

Производство станков и роботов, а также стимулирование промышленной автоматизации предприятий, необходимо стране для импортозамещения в промышленности и других отраслях. Автоматизация повышает производительность предприятий, что позволяет производить большее количество товаров более высокого качества с меньшими затратами. Кроме того, улучшаются условия труда персонала. Например, промышленные роботы способны выполнять монотонные задачи, в том числе на опасных производственных участках. Исключение составляют те, которые не могут работать без участия человека.

Участие Федерального центра компетенций

"До конца 2030 года ФЦК проведет диагностику и предложит решения по роботизации 1,5 тысячам российских компаний в рамках нацпроекта “Средства производства и автоматизации” , который курирует Минпромторг России. Внедрение таких решений позволяет компаниям увеличить выработку до 40%. Сегодня нацпроект вызывает наибольший интерес у предприятий металлообрабатывающей, пищевой и электротехнической отраслей", – отметил директор по техническому и технологическому развитию Федерального центра компетенций (ФЦК), организатор сессии Игорь Алев.

Он привел пример производителя пищевого оборудования из Брянской области. Эксперты ФЦК порекомендовали установить робота на операции сварки, которая требовала участие высококвалифицированных дефицитных сотрудников и ограничивала производительность всей линии. Внедрив роботов, компания сможет дополнительно получать до 30 миллионов рублей выручки ежегодно.

На данный момент уже 134 компании заключили соглашения по вступлению в нацпроект. Большинство заявок поступают из Москвы, Московской, Тверской, Нижегородской областей, Республики Татарстан.

"Ключ к преодолению барьеров роботизации – высоких затрат, кадрового дефицита и неготовности инфраструктуры – лежит в комплексном подходе. Мы рассматриваем стартовые вложения не как расход, а как актив, который начинает генерировать дополнительную прибыль", – отметил основатель и генеральный директор российского разработчика и производителя промышленных роботизированных систем ТЕХНОРЭД Артем Лукин.

Он добавил, что начинать интеграцию следует с самых простых, рутинных операций, что позволяет адаптировать производство к технологиям максимально гладко и безболезненно.

Внедрение промышленных роботов

Таким образом, Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда помогает российским предприятиям внедрять промышленных роботов по национальному проекту "Средства производства и автоматизации"

"До 2030 года эксперты ФЦК помогут внедрить робототехнические комплексы 1,5 тысячам предприятий. Наша задача – найти процесс в производственной системе, где установка робота принесет максимальный эффект: будь то сокращение издержек или увеличение объема выпускаемой продукции. После детального изучения всех процессов на предприятии готовим индивидуальные рекомендации по внедрению робототехнических комплексов. Предоставляем не только конкретный план действий, но и просчитываем экономическую модель", – сообщил генеральный директор ФЦК Максим Папушенко.