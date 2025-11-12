Рейтинг@Mail.ru
Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК
15:17 12.11.2025
Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК
Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК
Экономика
Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК

Школа РЭЦ рассказала о роли образовательных программ в развитии экспорта АПК

Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) приняла участие в сессии "Рецепт роста: производительность труда в пищевой индустрии" на площадке VII Федерального форума "Производительность 360", мероприятие было посвящено развитию агропромышленного комплекса, а представитель Школы РЭЦ рассказал о существующих образовательных решениях для экспортно ориентированных производителей, сообщает РЭЦ.
В ходе сессии участники обсудили текущую ситуацию на российском и международном рынке сельхозпродукции, рассмотрели возможности экспортного расширения как драйвер развития отрасли АПК, а также наметили стратегические планы.
В частности, российским агропромышленникам к 2030 году нужно увеличить годовой объем экспорта до 55,2 миллиарда долларов, что в полтора раза выше относительно уровня 2021 года, при этом производство в отрасли должно вырасти примерно на 25%. В числе приоритетов - наращивание объемов поставок зерновых, масел, птицы и скота. Однако особое внимание уделяется также и диверсификации структуры экспорта, с акцентом на товары с высокой добавленной стоимостью - переработанные масла, комбикорма и другие виды готовой продукции.
Школа экспорта РЭЦ готова оказывать экспортно ориентированному АПК-бизнесу всестороннюю информационно-образовательную поддержку. В частности, специально для участников федерального проекта "Производительность труда" Школа экспорта предлагает обучение по акселерационной программе "Акселератор экспортного роста", формирующей у бизнеса навыки структурирования экспорта с использованием инструментов господдержки для самостоятельного международного развития.
Обучение длится два месяца и включает в себя отработку ключевых аспектов экспортной деятельности, таких как анализ рынка, разработка экспортной стратегии, таможенное оформление, логистика и финансирование.
"Участие в программе "Акселератор экспортного роста" открывает перед предприятиями новые возможности для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Компании получают доступ к сети партнеров РЭЦ, включая зарубежные торговые представительства, финансовые институты и логистические компании, что значительно облегчает процесс выхода на новые рынки и расширения экспортной деятельности", - подчеркнул директор по акселерации экспорта Школы экспорта РЭЦ Василий Сетяев.
Практическая направленность программы позволяет предприятиям получить необходимые знания и навыки для успешного выхода на международные рынки и увеличения объемов экспорта. Эксперты Школы экспорта РЭЦ оказывают индивидуальную консультационную поддержку участникам программы, помогая им разрабатывать и реализовывать экспортные проекты.
До 30% участников программы заключают экспортные контракты уже в течение 12 месяцев после окончания обучения. Узнать больше об "Акселераторе экспортного роста" можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
