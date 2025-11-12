Школа РЭЦ рассказала о роли программ в развитии экспорта АПК

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) приняла участие в сессии "Рецепт роста: производительность труда в пищевой индустрии" на площадке VII Федерального форума "Производительность 360", мероприятие было посвящено развитию агропромышленного комплекса, а представитель Школы РЭЦ рассказал о существующих образовательных решениях для экспортно ориентированных производителей, сообщает РЭЦ.

В ходе сессии участники обсудили текущую ситуацию на российском и международном рынке сельхозпродукции, рассмотрели возможности экспортного расширения как драйвер развития отрасли АПК, а также наметили стратегические планы.

В частности, российским агропромышленникам к 2030 году нужно увеличить годовой объем экспорта до 55,2 миллиарда долларов, что в полтора раза выше относительно уровня 2021 года, при этом производство в отрасли должно вырасти примерно на 25%. В числе приоритетов - наращивание объемов поставок зерновых, масел, птицы и скота. Однако особое внимание уделяется также и диверсификации структуры экспорта, с акцентом на товары с высокой добавленной стоимостью - переработанные масла, комбикорма и другие виды готовой продукции.

Школа экспорта РЭЦ готова оказывать экспортно ориентированному АПК-бизнесу всестороннюю информационно-образовательную поддержку. В частности, специально для участников федерального проекта "Производительность труда" Школа экспорта предлагает обучение по акселерационной программе "Акселератор экспортного роста", формирующей у бизнеса навыки структурирования экспорта с использованием инструментов господдержки для самостоятельного международного развития.

Обучение длится два месяца и включает в себя отработку ключевых аспектов экспортной деятельности, таких как анализ рынка, разработка экспортной стратегии, таможенное оформление, логистика и финансирование.

"Участие в программе "Акселератор экспортного роста" открывает перед предприятиями новые возможности для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Компании получают доступ к сети партнеров РЭЦ, включая зарубежные торговые представительства, финансовые институты и логистические компании, что значительно облегчает процесс выхода на новые рынки и расширения экспортной деятельности", - подчеркнул директор по акселерации экспорта Школы экспорта РЭЦ Василий Сетяев.

Практическая направленность программы позволяет предприятиям получить необходимые знания и навыки для успешного выхода на международные рынки и увеличения объемов экспорта. Эксперты Школы экспорта РЭЦ оказывают индивидуальную консультационную поддержку участникам программы, помогая им разрабатывать и реализовывать экспортные проекты.

До 30% участников программы заключают экспортные контракты уже в течение 12 месяцев после окончания обучения. Узнать больше об "Акселераторе экспортного роста" можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.