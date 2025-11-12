Рейтинг@Mail.ru
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц
Культура
 
17:39 12.11.2025
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц - РИА Новости, 12.11.2025
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц
В мировой судебный участок Нижегородского района Москвы поступил иск актера Марка Богатырёва о расторжении брака с актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2025
культура
москва
марк богатырев
татьяна арнтгольц
москва, марк богатырев, татьяна арнтгольц
Культура, Москва, Марк Богатырев, Татьяна Арнтгольц
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц

Актер Марк Богатырев подал на развод с актрисой Татьяной Арнтгольц

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В мировой судебный участок Нижегородского района Москвы поступил иск актера Марка Богатырёва о расторжении брака с актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщили РИА Новости в суде.
Иск по категории "о расторжении брака супругов – имеющих детей" зарегистрирован судом 10 ноября, заявителем по нему значится Богатырёв, рассказали в суде.
Вопрос о принятии иска к производству еще не решен, уточнили в инстанции.
Богатырёв, согласно открытым источникам, является вторым мужем Арнтгольц, у пары в 2021 году появился сын.
КультураМоскваМарк БогатыревТатьяна Арнтгольц
 
 
