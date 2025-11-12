https://ria.ru/20251112/razvod-2054561392.html
Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц
В мировой судебный участок Нижегородского района Москвы поступил иск актера Марка Богатырёва о расторжении брака с актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2025
культура
москва
марк богатырев
татьяна арнтгольц
москва
