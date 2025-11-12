https://ria.ru/20251112/rassledovanie-2054400487.html
СК привлек экспертов к расследованию покушения на ребенка в Красногорске
СК привлек экспертов к расследованию покушения на ребенка в Красногорске - РИА Новости, 12.11.2025
СК привлек экспертов к расследованию покушения на ребенка в Красногорске
Криминалисты и эксперты центрального аппарата СК РФ привлечены к расследованию дела о покушении на убийство ребенка в Красногорске, сообщило РИА Новости
2025-11-12T10:12:00+03:00
2025-11-12T10:12:00+03:00
2025-11-12T10:12:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногорск
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c8479202b739a18d33511b937c91f9de.jpg
происшествия, россия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК привлек экспертов к расследованию покушения на ребенка в Красногорске
К расследованию покушения на ребенка в Красногорске привлекли криминалистов