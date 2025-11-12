Южная Корея завершила основную подготовку к пуску космической ракеты "Нури"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Основной процесс подготовки к четвертому пуску южнокорейской космической ракеты "Нури", который запланирован на 27 ноября по местному времени, завершен, в настоящее время ведутся финальные проверки, сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI).

Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) в сентябре сообщала уже о четвертом по счету запуске космической ракеты "Нури", который должен состояться 27 ноября во временном промежутке между 00.54 и 01.14 по местному времени (18.54 и 19.14 26 ноября по Москве ) с космодрома "Наро", расположенного на южной оконечности Корейского полуострова . Более точное время планируется утвердить за день до запуска. По данным KASA, в случае неблагоприятных погодных условий или возникновения неполадок при запуске, может быть назначена новая дата, ориентировочно между 28 ноября и 4 декабря.

"Можно сказать, в том, что касается ракеты-носителя "Нури", мы завершили почти всю основную подготовку. Остается лишь небольшая напряженность, связанная с последними проверками перед запуском", - сообщил глава исследовательского центра ракет-носителей при KARI Хан Ён Мин на пресс-конференции с корейскими журналистами, прошедшей онлайн . Его слова приводит агентство Рёнхап.

Хан Ён Мин также отметил некоторую напряженность в связи с тем, что с прошлого запуска прошло достаточно большое количество времени, а также с тем, что запуск ракеты будет осуществляться ночью, что, по его словам, может привести к непредвиденным "людским ошибкам".

Ранее KASA сообщала о планах погрузить в ракету южнокорейский спутник CAS500-1, которому предстоит вести наблюдение за полярным сиянием, свечением атмосферы, магнитным полем и проводить замеры плазмосферы Земли - область околоземного космического пространства, заполненную холодной плазмой. Помимо основного, на орбиту планируется вывести еще 12 малых спутников. По данным агентства Рёнхап, общий вес груза должен составить 960 килограммов.