Южная Корея завершила основную подготовку к пуску космической ракеты "Нури"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Основной процесс подготовки к четвертому пуску южнокорейской космической ракеты "Нури", который запланирован на 27 ноября по местному времени, завершен, в настоящее время ведутся финальные проверки, сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI).
Корейская аэрокосмическая администрация (KASA) в сентябре сообщала уже о четвертом по счету запуске космической ракеты "Нури", который должен состояться 27 ноября во временном промежутке между 00.54 и 01.14 по местному времени (18.54 и 19.14 26 ноября по Москве) с космодрома "Наро", расположенного на южной оконечности Корейского полуострова. Более точное время планируется утвердить за день до запуска. По данным KASA, в случае неблагоприятных погодных условий или возникновения неполадок при запуске, может быть назначена новая дата, ориентировочно между 28 ноября и 4 декабря.
"Можно сказать, в том, что касается ракеты-носителя "Нури", мы завершили почти всю основную подготовку. Остается лишь небольшая напряженность, связанная с последними проверками перед запуском", - сообщил глава исследовательского центра ракет-носителей при KARI Хан Ён Мин на пресс-конференции с корейскими журналистами, прошедшей онлайн . Его слова приводит агентство Рёнхап.
Хан Ён Мин также отметил некоторую напряженность в связи с тем, что с прошлого запуска прошло достаточно большое количество времени, а также с тем, что запуск ракеты будет осуществляться ночью, что, по его словам, может привести к непредвиденным "людским ошибкам".
Ранее KASA сообщала о планах погрузить в ракету южнокорейский спутник CAS500-1, которому предстоит вести наблюдение за полярным сиянием, свечением атмосферы, магнитным полем и проводить замеры плазмосферы Земли - область околоземного космического пространства, заполненную холодной плазмой. Помимо основного, на орбиту планируется вывести еще 12 малых спутников. По данным агентства Рёнхап, общий вес груза должен составить 960 килограммов.
Последний, третий по счету, запуск ракеты-носителя "Нури" состоялся 25 мая 2023 года с космодрома "Наро". Предстоящий запуск должен стать первым с момента создания KASA, которая начала свою работу в мае 2024 года после принятия Национальным собранием страны специального закона, нацеленного на объединение различных государственных организаций, специализирующихся в космической отрасли, и расширения деятельности Южной Кореи по освоению космоса.
