На Байконур доставили первую ракету "Союз-5"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первая ракета среднего класса "Союз-5" доставлена на Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на космодром Байконур . Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый пуск ракеты запланирован до конца 2025 года.

"Союз-5" - новая ракета среднего класса, она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".

Преимуществами новой ракеты в " Роскосмосе " называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.

Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 космодрома Байконур. Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит".