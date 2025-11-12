На Байконур доставили первую ракету "Союз-5"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первая ракета среднего класса "Союз-5" доставлена на Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на космодром Байконур. Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый пуск ракеты запланирован до конца 2025 года.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Преимуществами новой ракеты в "Роскосмосе" называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.
Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 космодрома Байконур. Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит".
Ранее сообщалось, что в рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска "Союза-5". После окончания летных испытаний планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год.
