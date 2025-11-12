Рейтинг@Mail.ru
На Байконур доставили первую ракету "Союз-5" - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:09 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/raketa-2054375334.html
На Байконур доставили первую ракету "Союз-5"
На Байконур доставили первую ракету "Союз-5" - РИА Новости, 12.11.2025
На Байконур доставили первую ракету "Союз-5"
Первая ракета среднего класса "Союз-5" доставлена на Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:09:00+03:00
2025-11-12T06:09:00+03:00
наука
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041295955_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4b90109b3b225584eda755ac8118d4df.jpg
https://ria.ru/20251011/roskosmos-2047696101.html
https://ria.ru/20241128/raketa-1986126261.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041295955_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_47b640602cdb045b9b1b584c111c730b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), роскосмос, космос - риа наука
Наука, Байконур (город), Роскосмос, Космос - РИА Наука
На Байконур доставили первую ракету "Союз-5"

На Байконур доставили первую ракету среднего класса "Союз-5"

© Фото : РоскосмосБайконур
Байконур - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Роскосмос
Байконур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первая ракета среднего класса "Союз-5" доставлена на Байконур, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"Ракета-носитель "Союз-5" прибыла на космодром Байконур. Блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску", - говорится в сообщении.
Огневые испытания блока первой ступени новой ракеты Союз-5 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Роскосмос" показал видео испытаний блока первой ступени "Союза-5"
11 октября, 14:12
Отмечается, что первый пуск ракеты запланирован до конца 2025 года.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Преимуществами новой ракеты в "Роскосмосе" называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.
Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 космодрома Байконур. Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит".
Ранее сообщалось, что в рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска "Союза-5". После окончания летных испытаний планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год.
Ракету Союз-2.1а с кораблём Прогресс МС-29 установили на старт на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Первый пуск "Союза-5" планируют провести в декабре
28 ноября 2024, 03:26
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала