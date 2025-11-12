Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
22:21 12.11.2025
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
Уборка с помощью агрессивных средств может вызвать тяжелые последствия для здоровья, в том числе рак, пишет The Mirror со ссылкой на Агентство по охране...
в мире
рак
здоровье
здоровье - общество
в мире, рак, здоровье, здоровье - общество
В мире, Рак, Здоровье, Здоровье - Общество
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака

Mirror: использование агрессивных чистящих средств может вызывать рак

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уборка с помощью агрессивных средств может вызвать тяжелые последствия для здоровья, в том числе рак, пишет The Mirror со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды (EPA).
"Химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения, часто встречающиеся в чистящих средствах, способствуют загрязнению воздуха в помещениях. Агентство по охране окружающей среды (EPA) связывает это с респираторными проблемами и потенциально даже раком в тяжелых случаях", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что некоторые бытовые чистящие средства и освежители воздуха содержат консерванты, включающие небольшое количество формальдегида. Подчеркивается, что этот элемент классифицирован как канцероген для человека Национальным институтом рака (NCI). Эксперты утверждают, что длительный контакт с большими концентрациями формальдегида может повысить риск развития онкологических заболеваний.
Фталаты, обычно встречающиеся в ароматизированных средствах, также повышают риск развития болезней, в том числе могут влиять на гормоны.
В свою очередь, летучие органические соединения тоже влияют на загрязнение воздуха и ведут к респираторным проблемам.
Отмечается, что особенно опасно пользоваться агрессивными чистящими средствами в ванной комнате, так как она представляет собой закрытое помещение с ограниченной вентиляцией.
Для снижения риска серьезных проблем со здоровьем стоит сделать выбор в пользу эко-средств, в том числе домашних вариантов — например, соды и уксуса. Кроме того, необходимо обращать пристальное внимание на состав химикатов для дома. Также рекомендуется обеспечивать проветривание в зонах, где проводится уборка, и продолжать его в течение получаса после ее завершения, резюмируется в материале.
В миреРакЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
