https://ria.ru/20251112/rak-2054618630.html
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака - РИА Новости, 12.11.2025
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
Уборка с помощью агрессивных средств может вызвать тяжелые последствия для здоровья, в том числе рак, пишет The Mirror со ссылкой на Агентство по охране... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:21:00+03:00
2025-11-12T22:21:00+03:00
2025-11-12T22:21:00+03:00
в мире
рак
здоровье
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925592_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05e210e2bb722416451bb361952f964a.jpg
https://ria.ru/20251111/kuritsa-2054336453.html
https://ria.ru/20251110/rak-2054026558.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986925592_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4d5ddb053edaebc22e84f2ba9f5be634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рак, здоровье, здоровье - общество
В мире, Рак, Здоровье, Здоровье - Общество
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
Mirror: использование агрессивных чистящих средств может вызывать рак
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Уборка с помощью агрессивных средств может вызвать тяжелые последствия для здоровья, в том числе рак, пишет The Mirror
со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды (EPA).
"Химические вещества, такие как формальдегид, фталаты и летучие органические соединения, часто встречающиеся в чистящих средствах, способствуют загрязнению воздуха в помещениях. Агентство по охране окружающей среды (EPA) связывает это с респираторными проблемами и потенциально даже раком в тяжелых случаях", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что некоторые бытовые чистящие средства и освежители воздуха содержат консерванты, включающие небольшое количество формальдегида. Подчеркивается, что этот элемент классифицирован как канцероген для человека Национальным институтом рака (NCI). Эксперты утверждают, что длительный контакт с большими концентрациями формальдегида может повысить риск развития онкологических заболеваний.
Фталаты, обычно встречающиеся в ароматизированных средствах, также повышают риск развития болезней, в том числе могут влиять на гормоны.
В свою очередь, летучие органические соединения тоже влияют на загрязнение воздуха и ведут к респираторным проблемам.
Отмечается, что особенно опасно пользоваться агрессивными чистящими средствами в ванной комнате, так как она представляет собой закрытое помещение с ограниченной вентиляцией.
Для снижения риска серьезных проблем со здоровьем стоит сделать выбор в пользу эко-средств, в том числе домашних вариантов — например, соды и уксуса. Кроме того, необходимо обращать пристальное внимание на состав химикатов для дома. Также рекомендуется обеспечивать проветривание в зонах, где проводится уборка, и продолжать его в течение получаса после ее завершения, резюмируется в материале.