Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:35 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/radulov-2054585675.html
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ
Российский нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов впервые в сезоне не попал в состав команды на матч регулярного чемпионата Континентальной... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:35:00+03:00
2025-11-12T18:35:00+03:00
хоккей
спорт
александр радулов
локомотив (ярославль)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, александр радулов, локомотив (ярославль), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ

Радулов не попал в состав "Локомотива" на матч против московского "Спартака"

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкАлександр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Александр Радулов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов впервые в сезоне не попал в состав команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), следует из протоколов на сайте соревнований.
39-летний форвард пропустит выездной матч против московского "Спартака", который пройдет в среду и начнется в 19:30 мск.
В текущем сезоне Радулов принял участие в 25 матчах чемпионата, набрав 25 (12 голов + 13 передач) очков. Его клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 баллов. "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 очками.
Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Логинова прокомментировала сокращение срока дисквалификации Морозова
12 ноября, 13:53
 
ХоккейСпортАлександр РадуловЛокомотив (Ярославль)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
