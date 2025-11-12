Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов впервые в сезоне не попал в состав команды на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), следует из протоколов на сайте соревнований.