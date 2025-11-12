https://ria.ru/20251112/radulov-2054585675.html
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ
Российский нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов впервые в сезоне не попал в состав команды на матч регулярного чемпионата Континентальной... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T18:35:00+03:00
2025-11-12T18:35:00+03:00
2025-11-12T18:35:00+03:00
хоккей
спорт
александр радулов
локомотив (ярославль)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aaff6b3354f504c193be7347836c5e6a.jpg
/20251112/loginova-2054467744.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015165311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce1394a28f0a1aa71360be51c1cd9dd3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр радулов, локомотив (ярославль), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Радулов, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Радулов впервые в сезоне не попал в состав "Локомотива" на матч КХЛ
Радулов не попал в состав "Локомотива" на матч против московского "Спартака"