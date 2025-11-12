РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы по поддержке торговли с Республикой Казахстан за первые десять месяцев 2025 года - объем поддержанного несырьевого неэнергетического экспорта превысил 103 миллиарда рублей, что почти на 10 миллиардов рублей больше показателя годом ранее, сообщает центр.

Всего услугами РЭЦ за данный период воспользовались более 1,1 тысячи российских предприятий, из которых 78% представляют компании малого и среднего бизнеса.

"Динамичный рост объема поддержанной торговли свидетельствует об огромном потенциале делового сотрудничества и высоком доверии бизнеса к инструментам РЭЦ. Финансовая поддержка экспортно-импортных операций, которую оказали институты Группы РЭЦ – Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и Росэсимбанк, позволила реализовать внешнеторговых сделок на сумму более 80 миллиардов рублей", – прокомментировала итоги генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Особенно важно, что абсолютное большинство компаний, воспользовавшихся нашей финансовой и нефинансовой поддержкой, – это представители малого и среднего бизнеса, которые являются основой несырьевого экспорта. Мы намерены и дальше расширять наше присутствие на рынке, помогая российским предприятиям налаживать прочные деловые связи с казахстанскими партнерами", - добавила она.

Кроме того, с использованием нефинансовых продуктов РЭЦ был поддержан экспорт высокотехнологичного оборудования на сумму более 14 миллиардов рублей.

Ключевыми отраслями, получившими поддержку, стали металлургия, машиностроение, химическая промышленность, а также агропромышленный и лесопромышленный комплексы, фармацевтика, косметика и легкая промышленность.

Для эффективной работы на местном рынке функционирует представительство РЭЦ в Республике Казахстан. Его задача – содействовать продвижению российских товаров, услуг и технологий, а также развивать промышленную кооперацию между двумя странами. В рамках этой работы РЭЦ регулярно организует участие российских компаний в крупнейших казахстанских выставках, таких как FoodExpo Qazaqstan, Mining & Metals Central Asia, KIHE и KazAgro, а также проводит B2B-встречи и бизнес-миссии. Актуальный календарь мероприятий доступен на платформе "Мой экспорт".