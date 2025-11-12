Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rabota-2054421023.html
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г - РИА Новости, 12.11.2025
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы по поддержке торговли с Республикой Казахстан за первые десять месяцев 2025 года - объем... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:28:00+03:00
2025-11-12T11:28:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788205716_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a5a335226ab526faebb184d6a1d99eb5.jpg
https://ria.ru/20251111/rets-2054279051.html
https://ria.ru/20251111/konkurs-2054235519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788205716_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_ae57c9fa0028bb0f54c1326b3d2e2344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г

РЭЦ подвел итоги работы по поддержке торговли с Казахстаном

© Pixabay / Бахыт КаныбекВид на Нур-Султан
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Pixabay / Бахыт Каныбек
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы по поддержке торговли с Республикой Казахстан за первые десять месяцев 2025 года - объем поддержанного несырьевого неэнергетического экспорта превысил 103 миллиарда рублей, что почти на 10 миллиардов рублей больше показателя годом ранее, сообщает центр.
Всего услугами РЭЦ за данный период воспользовались более 1,1 тысячи российских предприятий, из которых 78% представляют компании малого и среднего бизнеса.
Вице-президент АО Российский экспортный центр Александр Молодцов выступает на сессии Экосистемность нашей жизни в рамках Дня платформенной экономики в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Цифровые платформы снижают нагрузку на бизнес
11 ноября, 17:40
"Динамичный рост объема поддержанной торговли свидетельствует об огромном потенциале делового сотрудничества и высоком доверии бизнеса к инструментам РЭЦ. Финансовая поддержка экспортно-импортных операций, которую оказали институты Группы РЭЦ – Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и Росэсимбанк, позволила реализовать внешнеторговых сделок на сумму более 80 миллиардов рублей", – прокомментировала итоги генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
"Особенно важно, что абсолютное большинство компаний, воспользовавшихся нашей финансовой и нефинансовой поддержкой, – это представители малого и среднего бизнеса, которые являются основой несырьевого экспорта. Мы намерены и дальше расширять наше присутствие на рынке, помогая российским предприятиям налаживать прочные деловые связи с казахстанскими партнерами", - добавила она.
Кроме того, с использованием нефинансовых продуктов РЭЦ был поддержан экспорт высокотехнологичного оборудования на сумму более 14 миллиардов рублей.
Ключевыми отраслями, получившими поддержку, стали металлургия, машиностроение, химическая промышленность, а также агропромышленный и лесопромышленный комплексы, фармацевтика, косметика и легкая промышленность.
Для эффективной работы на местном рынке функционирует представительство РЭЦ в Республике Казахстан. Его задача – содействовать продвижению российских товаров, услуг и технологий, а также развивать промышленную кооперацию между двумя странами. В рамках этой работы РЭЦ регулярно организует участие российских компаний в крупнейших казахстанских выставках, таких как FoodExpo Qazaqstan, Mining & Metals Central Asia, KIHE и KazAgro, а также проводит B2B-встречи и бизнес-миссии. Актуальный календарь мероприятий доступен на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Победительниц конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте наградили в Совфеде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Победительниц конкурса центров поддержки экспорта наградили в Совфеде
11 ноября, 16:03
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала