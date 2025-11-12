https://ria.ru/20251112/pvo-2054625432.html
ПВО за три часа сбила шесть украинских БПЛА над тремя российскими регионами
ПВО за три часа сбила шесть украинских БПЛА над тремя российскими регионами
Силы ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России, сообщило... РИА Новости, 12.11.2025
ПВО за три часа сбила шесть украинских БПЛА над тремя российскими регионами
