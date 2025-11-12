Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев тепло попрощались - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/putin-2054616510.html
Путин и Токаев тепло попрощались
Путин и Токаев тепло попрощались - РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев тепло попрощались
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев тепло попрощались после концерта в Большом театре, сообщает пресс-служба казахстанского... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:04:00+03:00
2025-11-12T22:04:00+03:00
казахстан
россия
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
большой театр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_0:82:3060:1803_1920x0_80_0_0_278d8b22a0e746f3dc392a17832077ab.jpg
https://ria.ru/20251112/kazakhstan-2054564250.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054522808_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_953b4962c30ee995cf09682d74c816e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, большой театр, в мире
Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Большой театр, В мире
Путин и Токаев тепло попрощались

Путин и Токаев тепло попрощались после госвизита лидера Казахстана в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев тепло попрощались после концерта в Большом театре, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло попрощались", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
По итогам переговоров в Кремле Путин и Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Недра, атом и космос: о чем Путин договорился с Токаевым
Вчера, 18:21
 
КазахстанРоссияМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевБольшой театрВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала