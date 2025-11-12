https://ria.ru/20251112/putin-2054616510.html
Путин и Токаев тепло попрощались
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев тепло попрощались после концерта в Большом театре, сообщает пресс-служба казахстанского... РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев тепло попрощались после госвизита лидера Казахстана в Москву