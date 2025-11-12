https://ria.ru/20251112/putin-2054600328.html
Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана. РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев прибыли в Большой театр на гала-концерт
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прибыли в Большой театр, где посмотрят гала-концерт мастеров искусств Казахстана.
Гала-концерт пройдет по случаю Дней культуры Казахстана
в России
.
Токаев
посещением Большого театра
завершает государственный визит в Россию, состоявшийся 11-12 ноября.
В ходе концерта лидеры послушают и посмотрят более 10 инструментальных и хореографических композиций. Среди них песни "Я люблю тебя, Россия!", "Я люблю тебя, жизнь", "Песня о далёкой Родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны", па-де-де из балета "Дон Кихот", а также попурри на тему песен о Великой Отечественной войне ("Журавли", "Вечер на рейде", "Дорогая моя столица").