Токаев назвал Путина символом защиты России и русских
в мире
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят в нём видят символ защиты России и русских, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.