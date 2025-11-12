Рейтинг@Mail.ru
Токаев назвал Путина символом защиты России и русских - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 12.11.2025 (обновлено: 17:15 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/putin-2054547357.html
Токаев назвал Путина символом защиты России и русских
Токаев назвал Путина символом защиты России и русских - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев назвал Путина символом защиты России и русских
Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят в нём видят символ защиты России и... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:09:00+03:00
2025-11-12T17:15:00+03:00
в мире
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054537196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f24c240900d0d220e55461dc3a04aec.jpg
https://ria.ru/20251111/putin-2054087377.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Токаев: в Казахстане Путина уважают
В Казахстане знают и уважают Путина как деятеля глобального масштаба, в мире в нём видят символ защиты России и русских, заявил Токаев. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-12T17:09
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054537196_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71d9dceb8d4ded4d701e56977c0c8542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал Путина символом защиты России и русских

Токаев: в мире видят в Путине символ защиты России и русских

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят в нём видят символ защиты России и русских, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
11 ноября, 08:13
 
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала