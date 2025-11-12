Токаев назвал Путина символом защиты России и русских

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Жители Казахстана знают и уважают президента РФ Владимира Путина как деятеля глобального масштаба, а в мире в нем видят в нём видят символ защиты России и русских, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал он по итогам переговоров с Путиным.