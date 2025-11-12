https://ria.ru/20251112/putin-2054542532.html
Переговоры с Токаевым пойдут на благо России и Казахстану, заявил Путин
Переговоры с Токаевым пойдут на благо России и Казахстану, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры с Токаевым пойдут на благо России и Казахстану, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пойдут на благо обеим странам. РИА Новости, 12.11.2025
