Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.

"Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно конституции (Казахстана - ред.), русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.