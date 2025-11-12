https://ria.ru/20251112/putin-2054536087.html
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане - РИА Новости, 12.11.2025
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин заявил, что повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:49:00+03:00
2025-11-12T16:49:00+03:00
2025-11-12T16:49:00+03:00
в мире
казахстан
россия
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054535299.html
казахстан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
Путин выразил удовлетворение использованием русского языка в Казахстане
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение РФ.
"Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно конституции (Казахстана - ред.), русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Глава государства добавил, что Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и в целом повышению качества образования на русском языке.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в среду в Кремле. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием делегаций.