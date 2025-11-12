https://ria.ru/20251112/putin-2054535732.html
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана
Путин: на переговорах обсудили экономические отношения России и Казахстана