Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
16:48 12.11.2025
Путин и Токаев обсудили экономические отношения России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. РИА Новости, 12.11.2025
россия
казахстан
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию.
"Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Подходы России и Казахстана по международным вопросам близки, заявил Путин
РоссияКазахстанМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
