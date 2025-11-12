Рейтинг@Mail.ru
Российские регионы поддерживают прямые контакты с Казахстаном, заявил Путин
16:26 12.11.2025
Российские регионы поддерживают прямые контакты с Казахстаном, заявил Путин
Российские регионы поддерживают прямые контакты с Казахстаном, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что региональные связи России и Казахстана охватывают самые разные сферы, отметив, что 76 субъектов РФ поддерживают прямые контакты со всеми казахстанскими областями.
"Региональные связи являются по-настоящему надежным фундаментом всего комплекса двухсторонних отношений. Они охватывают самые разные сферы - экономику, торговлю, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии и другие. В общей же сложности 76 из 89 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые контакты со всеми 17 областями Казахстана", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Заголовок открываемого материала