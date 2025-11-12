Российские регионы поддерживают прямые контакты с Казахстаном, заявил Путин

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что региональные связи России и Казахстана охватывают самые разные сферы, отметив, что 76 субъектов РФ поддерживают прямые контакты со всеми казахстанскими областями.

В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.