https://ria.ru/20251112/putin-2054519379.html
Путин и Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума сотрудничества
Путин и Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума сотрудничества - РИА Новости, 12.11.2025
Путин и Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума сотрудничества
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:09:00+03:00
2025-11-12T16:09:00+03:00
2025-11-12T16:10:00+03:00
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054512591_0:402:2924:2047_1920x0_80_0_0_92275ae662cc53f4c596cee4ae880d29.jpg
https://ria.ru/20251112/putin--2054478878.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054512591_754:420:2924:2047_1920x0_80_0_0_c59569d7c076f226e081cde57d462234.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, касым-жомарт токаев, владимир путин
Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин и Токаев приняли участие в пленарном заседании Форума сотрудничества
Путин и Токаев в режиме видеосвязи приняли участие в форуме в Уральске