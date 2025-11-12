Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк", принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)", - говорится в документе.
"Мы пока можем только подтвердить вышедшую новость, но без дополнительных деталей", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Ренессанс Капитала".
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал "Уралсибу" портфель кредитных карт.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения, в их число вошел и Ситибанк.
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп".
