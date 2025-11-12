Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.11.2025 (обновлено: 17:10 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/putin-2054517769.html
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка - РИА Новости, 12.11.2025
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка
Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:06:00+03:00
2025-11-12T17:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
ситибанк
ренессанс капитал
уралсиб (финансовая корпорация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251017/dolya-2048869516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, ситибанк, ренессанс капитал , уралсиб (финансовая корпорация)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ситибанк, Ренессанс Капитал , Уралсиб (финансовая корпорация)
Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций Ситибанка

Путин разрешил Ренессанс Капиталу получить 100% акций Ситибанка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" приобрести 100% акций российского Ситибанка, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Ренессанс Капитал Финансовый Консультант" сделки по приобретению 100 процентов акций акционерного общества коммерческий банк "Ситибанк", принадлежащих Ситигруп Недерландс Б.В. (Citigroup Netherlands B.V.)", - говорится в документе.
"Мы пока можем только подтвердить вышедшую новость, но без дополнительных деталей", - заявили РИА Новости в пресс-службе "Ренессанс Капитала".
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
Портфель потребительских кредитов Ситибанк продал банку "Уралсиб" в конце 2022 года, в 2023 году передал "Уралсибу" портфель кредитных карт.
В октябре 2022 года Путин своим распоряжением утвердил список из 45 кредитных организаций, с акциями которых и долями в уставном капитале запрещены сделки без спецразрешения, в их число вошел и Ситибанк.
Citibank - крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп".
Павильон компании Сибур на Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин разрешил передать долю Sinopec в "Сибуре"
17 октября, 14:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСитибанкРенессанс КапиталУралсиб (финансовая корпорация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала